Yağız Can Konyalı'dan Derya Şensoy'a evlenme teklifi geldi

Merhum tiyatro ustası Ferhan Şensoy ve usta oyuncu Derya Baykal'ın kızı olan Derya Şensoy ile meslektaşı Yağız Can Konyalı, bir süredir devam eden ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ilişkilerini resmen bir üst seviyeye taşıdı.