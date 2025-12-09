Yağız Can Konyalı'dan Derya Şensoy'a evlenme teklifi geldi
Bir süredir devam eden birlikteliklerini ciddi bir boyuta taşıyan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı çiftiyle ilgili güzel bir gelişme yaşandı. Oyuncu Yağız Can Konyalı, sevgilisi Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu.
Merhum tiyatro ustası Ferhan Şensoy ve usta oyuncu Derya Baykal'ın kızı olan Derya Şensoy ile meslektaşı Yağız Can Konyalı, bir süredir devam eden ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ilişkilerini resmen bir üst seviyeye taşıdı.
Ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı, sevgilisi Derya Şensoy'a romantik bir evlilik teklifinde bulundu.
Bu mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşan Derya Şensoy, teklife "Evet" yanıtını verdiğini takipçileriyle duyurdu.
Çiftin paylaştığı siyah beyaz fotoğraflar kısa süre içinde büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu, sevenleri bu sürpriz gelişmenin ardından çifti tebrik yağmuruna tuttu.