Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un paylaşımına sessiz kalamadı: "Direnemiyorum, yaşlanacağım!"

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, 2008 tarihinde oldukça ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin mutlu giden evliliklerinden 1 yıl sonra 'Su' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. 47 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, güzelliği ve formda görüntüsüyle de sık sık haberlere konu oluyor. Yağmur Atacan, eşinin yeniden bu yöndeki övgüyle magazin gündemine gelmesine esprili bir göndermede bulundu.

SOSYAL MEDYAYA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde kural bozan Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

"DİRENEMİYORUM BEN YAŞLANACAĞIM"

Eski oyuncu Yağmur Atacan paylaşımında şunları söyledi:

"Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım."

"KARAYA İNMİYORUM, HİÇBİR FİKRİM YOK"

Yaz aylarını tekne tatilinde geçiren ikili, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir dondurmacıda objektiflere yansıyan Altuğ, "Ben karaya inmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bizi etkileyen şeyler var ama restoran fiyatlarını bilmiyorum" sözleriyle, Bodrum'daki pahalılığın kendilerini etkilemediğini belirtmişti.