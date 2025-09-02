Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un yeni yaşını kutladı: "51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu başka birisinde?"

Pınar Altuğ'un doğum gününü romantik bir mesajla kutlayan Yağmur Atacan, eşinin bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın; ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin! 51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu başka birisinde?"