Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un yeni yaşını kutladı: "51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu başka birisinde?"
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Pınar Altuğ, 51. yaş gününü kutluyor. Eşi Yağmur Atacan, bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla taçlandırdı.
Türkiye'nin sevilen oyuncularından Pınar Altuğ, bugün 51. yaş gününü kutluyor. 2008 yılından beri mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.
Pınar Altuğ'un doğum gününü romantik bir mesajla kutlayan Yağmur Atacan, eşinin bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
"Ailemizin ışıldayan kadını, her bir yıl güzelliği onanır, her geçen yıl kariyeri tırmanır. Başarının tesadüf olmadığını, paylaşmanın erdem olduğunu bilen kadın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın; ailemizin değil ülkemizin şanslarından birisin! 51 sen hiç bu kadar güzel durdun mu başka birisinde?"
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki unutulmaz "Meltem" karakteriyle tanınan Pınar Altuğ da, eşinin bu samimi sözlerine "Sevgilim" diyerek karşılık verdi.
Çiftin 2009 yılında dünyaya gelen kızları Su ile birlikte kurdukları mutlu aile tablosu, takipçilerinden büyük beğeni topluyor.