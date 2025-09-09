Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga görüntülerine gelen yorumlara yanıt verdi: "Spor yapıyor, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum"
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un sosyal medyada paylaştığı yoga videosu, bazı eleştirilere neden olmuştu. Bu eleştirilere karşı sessizliğini koruyan eşi Yağmur Atacan ilk kez "2. Sayfa" programına konuştu.
1994 Miss Turkey birincisi Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Çiftin 2009 yılında Su adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.
Çiftin 17 yıllık evliliği ve Pınar Altuğ'un paylaşımları hakkında çıkan yorumlara Yağmur Atacan'dan yanıt geldi.
"2. Sayfa" programına konuşan Atacan, eşinin sosyal medyada paylaştığı yoga videosunun eleştirilmesine değinerek, "Spor yapıyor insanlar, bu kadar geri kafalı olmadığımızı düşünmek istiyorum. Bence bu sadece boş bir eleştiri. Bence kıskanıyorlar. Pınar 50 yaşını geçti ama 50 gibi görünmüyor, bunu herkes biliyor. Bunun sırrı da kendine iyi bakmasında. Pınar bu işi gerçekten çok iyi yapıyor." şeklinde konuştu.
Pınar Altuğ da, bir takipçisinin "Yağmur Bey kıskanmıyor mu?" sorusuna "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti.