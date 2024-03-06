Yağmur Atacan: Kazanamayacağınız kavgaya girmeyeceksiniz

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2008 yılında dünya evine giren Yağmur Atacan-Pınar Altuğ çiftinin evlilikleri 2009 yılında kucaklarına aldıkları kızları Su ile taçlanmıştı.
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İkili, önceki gün Altuğ'un yüzü olduğu bir markanın reklam çekimi için kamera karşına geçti. Gazetecilerle bir araya gelen ünlü çift, evlilikleriyle ilgili bazı sorulara da yanıt verdi.m
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'KAVGA LAZIMSA HEMEN EDERİZ'
Altuğ, eşinin hiç kavga etmediğini söylediği sırada söze giren Yağmur Atacan, "Lazımsa ederiz hemen" diyerek espri yaptı. Atacan, "Kavga etmeyi mi sevmiyorsunuz?" sorusuna, ise şu yanıtı verdi:
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'PINAR İLE KAVGAYA GİRİLMEZ'
''Kazanamayacağınız kavgaya girmeyeceksiniz. Pınar ile kavgaya girilmez, sonucu belli!''