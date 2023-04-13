Yağmur Atacan'dan romantik yıl dönümü mesajı: 15 gün dediler, 15 yıl oldu

Oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan çift 15. yıllarını sosyal medya hesaplarında art arda paylaştıkları mesajlarla kutladılar.

“Bizim için ’15 güne ayrılır’ dediler"

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ’un fotoğrafını Instagram hesabından “Bizim için ’15 güne ayrılır’ dediler, 15 ay diye düzelttiler, 15 yıl oldu evleneli… 15 ömür olsa inadımızdan değil sevgimizden mahçup ederiz. Bakıp şu resime, nasıl hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaçar” notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yagmur Atacan (@yaamuratacan)'in paylaştığı bir gönderi

Pınar Altuğ da nikâh fotoğrafına “15 sene… Seninle bir ömür” notunu düştü.