Yağmur Sarıoğlu, Atlas Okyanusu’nu ilk kez geçti
2010 yılında Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile evlenen pilot Yağmur Sarıoğlu, Atlas Okyanusu'nu aştı. Sarıoğlu Instagram'dan bu durumu, "Dönüm noktası olarak kaydettim" notuyla paylaştı.
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2010 yılında Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlenen pilot Yağmur Sarıoğlu Instagram hesabından Atlas Okyanusu'nu geçtiğine dair bir paylaşım yaptı.
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17 Ekim'de ABD'ye uçan 34 yaşındaki Yağmur Sarıoğlu, uçağın kokpitinden fotoğrafları ve güzergah noktasını gösteren haritayı sosyal medya hesabından yayınladı.
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Sarıoğlu paylaşımına "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim✅" notunu düştü.
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Yağmur Sarıoğlu 2016 yılında 2. pilot olarak göreve başladığında verdiği röportajda lisede de pilot olmak istediğini söylemişti.