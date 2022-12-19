Yağmur Ün anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu

Haziran Gecesi, Alemin Kıralı, Kırgın Çiçekler, Söz, Soygun Oyunu: Büyük Vurgun gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Yağmur Ün, kısa süre önce Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde karnı burnunda poz veren güzel oyuncu anne oldu ve ebeğiyle ilk pozlarını da paylaştı.

"NE MÜTHİŞ SERÜVENDİ AMA"

Yağmur Ün anne oldu ve mutluluğunu sosyal medyadan da paylaştı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022.. Ne müthiş serüvendi ama.." notunu düştü.

"AİLE ARASINDA NİKAH KIYDIK"

Oyuncu Yağmur Ün, ağustos ayında doktor sevgilisi Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Mutluğu gözlerinden okunan Yağmur Ün “Bir süre önce aile arasında nikah kıydık. Bugün de ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Hayatımın aşkı ile evlendiğim için çok mutluyum. Projemizi bitirdik, setten çıktık düğüne geldik" diyerek duygularını dile getirmişti.