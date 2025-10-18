Yağmur Yüksel’den, sevgilisi Oktay Ekinci ile Bakü tatilinden romantik kareler

‘Kan Çiçekleri’ dizisindeki Dilan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan 23 yaşındaki oyuncu Yağmur Yüksel, hem ekran performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SEVGİLİSİYLE BAKÜ POZLARI

Ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Oktay Ekinci ile aşk yaşadığını ilan eden Yağmur Yüksel'den yeni paylaşımlar geldi.

Sevgilisiyle birlikte rotayı Bakü'ye çeviren Yağmur Yüksel, peş peşe yeni fotoğraf karelerini takipçilerine sundu.



Kısa sürede binlerce beğeni alan güzel oyuncu paylaşımına, "Küçük anlar, büyük gülümsemeler..." notunu düşmeyi ihmal etmedi.