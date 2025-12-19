Yakalama kararı sonrası Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Şeyma Subaşı’nın yurt dışında olduğu belirlendi. Bunun üzerine Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sosyal medyadan açıklama geldi

Gelişmelerin ardından Şeyma Subaşı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Subaşı, halen yurt dışında olduğunu belirterek, yakın zamanda Türkiye’ye döneceğini ifade etti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

“Ülkeme döndüğümde detaylı açıklama yapacağım”

Açıklamasında dönüş planına da değinen Subaşı, ülkeye döndükten sonra konuyla ilgili daha kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtti.

İlginizi çekebilir: Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler serbest bırakıldı