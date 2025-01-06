Yakın arkadaşı Ferdi Tayfur'un son isteğini açıkladı
Ferdi Tayfur'un yakın arkadaşı Kenan Çınar, vefat etmeden önce kızı Tuğçe ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen usta sanatçının son isteğini açıkladı.
2 Ocak'ta Antalya’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda sevenleri ve hayranları yalnız bırakmadı.
"Çeşme", "Hatıran yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de özledim" gibi birbirinden önemli şarkıların sahibi Tayfur'un hastanede yanında olan yakın arkadaşı Kenan Çınar, Ferdi Tayfur'un son isteğini açıkladı.
Snob Magazin'in haberine göre; Kenan Çınar, üzüntüsünü "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" sözleriyle paylaştı.
'TAYFUR'UN SON ANLARINDAKİ TEK İSTEĞİ KIZIYLA BARIŞMAKTI'
Tayfur’un, son anlarında en çok istediği şeyin kızıyla barışmak olduğunu belirten Çınar, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.