Yakın dostundan Fatih Ürek paylaşımı

İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.

REFLEKS VERMİŞTİ

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan ve durumuyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, son sağlık durumuyla ilgili geçen hafta yeni bir gelişme yaşanmıştı. Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtilmişti. Bu gelişmenin nörolojik bir refleks olabileceği düşünülse de yine de ünlü sanatçıdan gelen haber hayranlarını umutlandırmıştı.

VÜCUDUNDA YARALAR ÇIKMIŞTI

20 dakika kalbi duran Fatih Ürek'in uyandığında nasıl tepki vereceği merak konusu olurken yeni bir gelişme yaşanmıştı. Uzun süredir yoğun bakımda uyutulan Ürek'in yatmaya bağlı olarak vücudunda yaraların meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumu, sevenleri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Sevenlerinin ve yakın çevresinin endişeli bekleyişi devam ederken Fatih Ürek'in menajerinden geçtiğimiz haftalarda yeni bir açıklama gelmişti.

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv açıklamasında "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Fatih Ürek’in yakın dostlarından Gülay Kamaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kamaz, Ürek ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."