Yalan Rüzgarı'nın oyuncusu Eric Braeden kansere yakalandı

ABD'de 70'li yıllarda başlayan ve Türkiye'de 90'lı yıllarda fenomen haline gelen 'Yalan Rüzgarı' (Young and the Restless) dizisinin oyuncusu Eric Braeden, prostat kanserine yakalandığını açıkladı. 1980'den itibaren diziye dahil olan ve Victor Newman karakterine hayat veren Braeden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığından ve tedavi sürecinden bahsetti.

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

Instagram'da video yayınlayan 82 yaşındaki Alman asıllı Amerikalı oyuncu, prostatıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve nasıl tedavi edileceğini görüşmek üzere bir üroloğa gittiğini söyledi.

Önerilen tedavi sonrası sorunun daha da kötüleştiğini belirten aktör, ikinci doktor görüşmesinde kanser teşhisi konulduğunu açıkladı. Braeden, "Doktorlar 'yüksek dereceli kanser hücreleri' bulduktan sonra tedavi görmeye başladım" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eric Braeden (@ericbraedengudegast)'in paylaştığı bir gönderi

Altı hafta boyunca göreceği tedavi sürecinde oyunculuğa devam etmeyi planladığını açıklayan ünlü aktör, "Yakında tekrar formda olacağım” ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu, neden konuşma ihtiyacı hissettiğini açıklarken, "Bu kadar kişisel olmaktan nefret ediyorum ama bence bu, bunu dinleyebilecek veya dinlemeyebilecek bazı yaşlı erkekler için iyi olabilir" dedi.