Yalı Çapkını dizisi sete çıktı, ilk fotoğraf geldi
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi.
Star TV’nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını ikinci sezon çekimleri başladı.
SETTEN İLK KARE
Kısa bir süre sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Yalı Çapkını” dizisinin setinden ilk kare geldi. Dizinin Instagram hesabında Saraçoğlu ve Demir'in yeni sezon çekimlerinde verdiği ilk poz yayınlanarak "2. Sezonun ilk setinden fotoğraf geldi! Heyecanlıları görelim" denildi.
Paylaşımın altına ise 'Özlemiştik', 'Beklenmedik bir anda oldu', 'Çok özlemişim canım çiftim', 'Bunu görmeye çok ihtiyacım vardı' gibi yorumlar geldi.
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