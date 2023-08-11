Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan ayrılık
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı'nın ardından bir isim daha diziden ayrıldı.
Cuma akşamları yayınlanan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan “Yalı Çapkını” dizisi geçen sezonun en çok izlenen dizilerinin arasında yer almıştı. OGM Pictures imzalı dizinin ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken bomba bir ayrılık yaşandı.
Buçe Buse Kahraman diziye veda etti
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezona damgasını vuran dizinin Pelin’i Buçe Buse Kahraman yeni sezon öncesi ekibe veda etti.
Özellikle Taylan Biraderler’in yönettiği, Timuçin Esen ve Ebru Özkan’la başrol oynadığı “Gri” dizisindeki oyunculuğu akıllarda yer eden Buçe Buse Kahraman yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladı.