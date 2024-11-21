Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Yalı Çapkını dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Dizinin üçüncü sezonunda yarışmaya dahil olan Pelin Akil’in diziden ayrılacağı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor - Resim : 1

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin bulunduğu Yalı Çapkını dizisi her Cuma ekranlara gelmeye devam ediyor. 

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Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor - Resim : 2

Dizide ayrılıklar devam ediyor.  Son dönemde dizinin aşıkları Seyran ve Ferit’in aşklarını temize çektiği sahnelerle dikkat çeken dizide son olarak flaş bir ayrılık yaşanacak.

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Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre kulislerden sızan bilgiye göre bu sezon başında dizinin ekibine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil de ekipten ayrılıyor.

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Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor - Resim : 4

Diziye sonradan gelen Pelin Akil, Yalı Çapkını fanları tarafından hoş karşılanmamış ve Akil'in hayat verdiği Diyar karakteri sevilmemişti. 