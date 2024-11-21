Yalı Çapkını dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor
Yalı Çapkını dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Dizinin üçüncü sezonunda yarışmaya dahil olan Pelin Akil’in diziden ayrılacağı iddia edildi.
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Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Diren Polatoğulları gibi isimlerin bulunduğu Yalı Çapkını dizisi her Cuma ekranlara gelmeye devam ediyor.
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Dizide ayrılıklar devam ediyor. Son dönemde dizinin aşıkları Seyran ve Ferit’in aşklarını temize çektiği sahnelerle dikkat çeken dizide son olarak flaş bir ayrılık yaşanacak.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre kulislerden sızan bilgiye göre bu sezon başında dizinin ekibine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil de ekipten ayrılıyor.
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Diziye sonradan gelen Pelin Akil, Yalı Çapkını fanları tarafından hoş karşılanmamış ve Akil'in hayat verdiği Diyar karakteri sevilmemişti.