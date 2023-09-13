Yalı Çapkını dizisine bir transfer daha yapıldı

“Yalı Çapkını” dizisinin yeni sezon ilk bölümü cuma akşamı yayınlanacak. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezona genişleyen kadrosuyla devam ediyor. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in ardından kadroya yeni bir isim daha eklendi.

Oyuncu Cemre Gümeli dahil oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon ilk bölümü cuma akşamı yayınlanacak. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadrosuna güç katacağı fenomen diziye bir de iddialı ve güzel oyuncu Cemre Gümeli dahil oldu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Meryem'e hayat veren, geçen sezon da yine OGM Pictures'ın "Yüzyıllık Mucize" dizisinde Zerrin Tekindor'un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli'nin Yalı Çapkını dizisindeki rolü henüz bilinmiyor.