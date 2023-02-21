Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını hikayesi, oyuncuları ve karakterleriyle bu sezon ekranlara damga vuran dizilerden.

Yalı Çapkını dizisine sürpriz isim

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinde Seyran (Afra Saraçoğlu) ile büyük bir yüzleşme yaşayacağı Pelin (Buçe Buse Kahraman) arasındaki savaş kızışacak ve Seyran’ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak. Bu arada diziye yeni bir karakter daha katılacak.

Diziye dahil olan Toprak Sağlam, Pelin’in annesi Zerrin karakterine hayat verecek.