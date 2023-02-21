Yalı Çapkını dizisine sürpriz isim
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Sevilen diziye sürpriz bir isim dahil oluyor.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını hikayesi, oyuncuları ve karakterleriyle bu sezon ekranlara damga vuran dizilerden.
Yalı Çapkını dizisine sürpriz isim
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinde Seyran (Afra Saraçoğlu) ile büyük bir yüzleşme yaşayacağı Pelin (Buçe Buse Kahraman) arasındaki savaş kızışacak ve Seyran’ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak. Bu arada diziye yeni bir karakter daha katılacak.
Diziye dahil olan Toprak Sağlam, Pelin’in annesi Zerrin karakterine hayat verecek.
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