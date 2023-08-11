Yalı Çapkını dizisine sürpriz transfer! Tarık Emir Tekin kadroda

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimleri devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda geçtiğimiz gün ayrılık haberi dizinin Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan gelmişti. Diziye veda eden isimler sürerken diğer yandan da diziye yeni dahil olan isimler de belli olmaya başladı.

Tarık Emir Tekin kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tekin, Yalı Çapkını'yla anlaştı. Ünlü oyuncunun canlandıracağı karakter dizideki tüm dengeleri değiştirebilir.

Özellikle Tarık Emir Tekin, özellikle Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’lu “Sadakatsiz” dizisiyle dikkatleri çekmişti.