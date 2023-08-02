Yalı Çapkını yıldızları Emre Altuğ ve Gözde Kansu tatilden fotoğraf paylaştı

Emre Altuğ ve Gözde Kansu, tatilde çekildikleri bir kareyi sosyal medyadan yayınladı Altuğ'un "Sus" işareti yaptığı karede, Gözde Kansu'nun ise neşeli olduğu görüldü.

Yalı Çapkını yıldızları Emre Altuğ ve Gözde Kansu tatilden fotoğraf paylaştı

Yalı Çapkını dizisinde karı kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ ise birlikte tatilde yapıyor. İkili haklarında çıkan aşk dedikodularını birçok kez yalanlayarak, arkadaş olduklarını söylemişti.

"Yakaladı"

Emre Altuğ ve Gözde Kansu, tatilde çekildikleri bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Altuğ'un "Sus" işareti yaptığı karede, Gözde Kansu'nun ise neşeli olduğu görüldü.

Ayrıca Altuğ, paylaşılan kareye ise Gözde Kansu'yu etiketleyerek, "Yakaladı" diye yazdı.

Yalı Çapkını yıldızları Emre Altuğ ve Gözde Kansu tatilden fotoğraf paylaştı - Resim : 1

 

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