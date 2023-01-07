Yalı Çapkını'nda rol alan Mine Tugay'dan estetik yorumlara yanıt var

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan “Yalı Çapkını” dizisi StarTV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin başından geçenler anlatılıyor.

Oyuncu Mine Tugay dizinin son bölümünde Defne karakterini canlandırdı. Sosyal medyada yapılan estetik yorumlarına ise Mine Tugay'dan yanıt geldi. Mine Tugay, yaşadığı sağlık probleminin detaylarını paylaştı.

İYİLEŞİYORUM, MORALİM YÜKSEK

Mine Tugay'ın paylaşımı şöyle: "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı. Fakat estetik bağımlılığıma kadar gelmiş konular. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler...Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü...