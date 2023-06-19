Yalı Çapkını'nın 'İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu, tatil sezonunu Kaş'ta açtı

Havalar ısınmasıyla birlikte ünlüler de tatil sezonu açıldı. 'Yalı Çapkını'nda 'İfakat' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Gülçin Santırcıoğlu da yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotasını Antalya’nın Kaş ilçesine çevirdi.

"En mutlu olduğum yerde"

Yazar eşi Utku Başyazıcı ile ilçedeki yazlıklarına giden Santırcıoğlu, zaman zaman tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu tatil karelerini "En mutlu olduğum yerde" notuyla paylaştı.