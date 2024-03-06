Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' açıklaması

Olana da helal olsun, güle güle büyütün. Yani hiç diyeceğim bir şey yok... Fakat yapmayan kadının sırtında böyle bir baskı var, yok değil. En azından erkeklere 'Pişman olur musun?' diye sorulmuyor, kadınlara soruluyor genelde. Olmuyoruz arkadaşım, olmuyoruz yani. Zaman sadece kadın için işliyormuş gibi davranılması çok sinir bozucu."