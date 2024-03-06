Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' açıklaması
Yalı Çapkını dizisinin sevilen isimlerinden olan Gülçin Santırcıoğlu konuk olduğu programda yaptığı açıklama ile sosyal medyayı ikiye böldü. Santırcıoğlu, "Çocuk yapmak yerine gezmeyi tercih ediyorum" dedi.
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği İfakat rolüyle adından söz ettiren Gülçin Santırcıoğlu'ndan bomba açıklamalar geldi.
Bir programa konuk olan Gülçin Santırcıoğlu, "Çocuk yapmak yerine gezmeyi tercih ediyorum" açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... 'Bu hayat çocuk getirilmez' yerinden kestirmeden değil dediğim şey. Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla. Yani sevgili olarak kalmayı istiyorum, sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum.
Olana da helal olsun, güle güle büyütün. Yani hiç diyeceğim bir şey yok... Fakat yapmayan kadının sırtında böyle bir baskı var, yok değil. En azından erkeklere 'Pişman olur musun?' diye sorulmuyor, kadınlara soruluyor genelde. Olmuyoruz arkadaşım, olmuyoruz yani. Zaman sadece kadın için işliyormuş gibi davranılması çok sinir bozucu."