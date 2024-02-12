Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun gençliği hayran bıraktı

Yalı Çapkını dizisinde evin yengesi İfakat'i canlandıran ve son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Gülçin Santırcıoğlu'nun gençliği oldukça merak ediliyordu. İşte ünlü oyuncunun seneler önceki fotoğraflarından birkaçı...

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Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun gençliği hayran bıraktı - Resim : 1

Gülpare, Elveda Rumeli, Diriliş Ertuğrul ve son olarak Yalı Çapkını gibi iddialı projelerde başarılı oyunculuğuyla yer alan Gülçin Santırcıoğlu, gençliğinde merak edilen isimlerin başında geliyor.

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Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun gençliği hayran bıraktı - Resim : 2

Ağırlıklı olarak sert ve kötü kadın karakterlerini canlandıran 46 yaşındaki Santırcıoğlu, son zamanlarda verdiği kilolarla bir hayli gündem olmuştu.

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Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun gençliği hayran bıraktı - Resim : 3

Sosyal medya hesabından kilo verdiği fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun gönderisine binlerce beğeni gelmişti.

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Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun gençliği hayran bıraktı - Resim : 4

Kendine has bir güzelliği olan Gülçin Santırcoğlu'nun gençlik hali de kendine adeta hayran bıraktı. İşte o kareler...