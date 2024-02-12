Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun gençliği hayran bıraktı
Yalı Çapkını dizisinde evin yengesi İfakat'i canlandıran ve son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Gülçin Santırcıoğlu'nun gençliği oldukça merak ediliyordu. İşte ünlü oyuncunun seneler önceki fotoğraflarından birkaçı...
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Gülpare, Elveda Rumeli, Diriliş Ertuğrul ve son olarak Yalı Çapkını gibi iddialı projelerde başarılı oyunculuğuyla yer alan Gülçin Santırcıoğlu, gençliğinde merak edilen isimlerin başında geliyor.
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Ağırlıklı olarak sert ve kötü kadın karakterlerini canlandıran 46 yaşındaki Santırcıoğlu, son zamanlarda verdiği kilolarla bir hayli gündem olmuştu.
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Sosyal medya hesabından kilo verdiği fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncunun gönderisine binlerce beğeni gelmişti.
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Kendine has bir güzelliği olan Gülçin Santırcoğlu'nun gençlik hali de kendine adeta hayran bıraktı. İşte o kareler...