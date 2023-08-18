Yalı Çapkını'nın Kazım'ı okul fotoğrafını paylaştı: "Yüzü hiç değişmemiş"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinde "Kazım Ağa" karakterine hayat veren Diren Polatoğulları takipçilerini geçmişe götürdü.

"ÇOCUKKEN DE AYNIYMIŞ"

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren 43 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü oyuncunun takipçileri; "Surat aynı", "Hiç değişmemişsin abi", "Çocukken de aynıymış" ve "Yüzü hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yazdılar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Diren Polatoğulları (@direnpolatogullariofficial)'in paylaştığı bir gönderi

"TOPLUMUMUZDA BÖYLE İNSAN ÇOK VAR"

Diren Polatoğulları, geçtiğimiz aylarda Yalı Çapkını'ndaki karakteri hakkında "Baktığımız zaman toplumumuzda böyle insan çok var. Ben çok görüyorum. Sokakta çok güzel muhabbet ettiğiniz, sizi güldüren birisi evde bambaşka biri haline gelebiliyor. Öyle çok insan tanıyorum ben. O yüzden çok gerçek her şey. Sadece okuduğumda yaşla ilgili "benim yaşım az değil mi ya bunun için, ufak kalmıyor muyum?" diye bir endişe oldu bende. Bıyık filan bıraktık, öyle hallettik. Çünkü Afra ile Beril'in kızım olması… Ufak mı kaldım filan dedim ama erken evlenmiş olmuş, problem yok" ifadelerini kullanmıştı.

Rolüne nasıl hazırlandığı sorulan oyuncu "Antep'e gittik. Orada Murat ağabeyimiz var, ondan rica ettik şive için. Ben 2-3 gün önce gittim Antep'e, onunla gezdim. Her yere gittik onunla, gözlem yaptım. Şivede önemli olan şey melodi, melodiyi yakaladığınız zaman kelimeler çok zor değil. Hatta ben bazen kelimeleri yanlış bile söyleyebiliyorum. Hiç'e 'heç' diyorum mesela, ama 'heç' demeyip 'hiç' diyebiliyorum. Melodi çok önemli şivede" demişti.