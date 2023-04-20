Yalı Çapkını'nın "Seyran"ı Afra Saraçoğlu'ndan set paylaşımı

Star TV'de Cuma günleri izleyici ile buluşan "Yalı Çapkını" dizisinde"Seyran"a hayat veren Afra Saraçoğlu setten paylaşım yaptı.

SETTEN PAYLAŞIM

Zaman zaman set paylaşımlarıyla adından söz ettiren Saraçoğlu, son olarak karavanda çektiği videoyu yayınladı. Afra Saraçoğlu'nun keyifli halleri dikkat çekti.

"MERT RAMAZAN OLMASAYDI OLMAZDI"

Geçtiğimiz günlerde "En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu" ödülünü alan Afra Saraçoğlu, "Çok teşekkür ederim beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Partnerim Mert Ramazan Demir'e de çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı olmazdı" dedi.

Afra Saraçoğlu, ödül törenine yönetmen Burcu Alptekin ile birlikte katılırken, Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" da ”En İyi Dizi” seçildi.