Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam ile Erdem Kaynarca ayrıldı

Star TV'de ekrana getirilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde rol alan güzel oyuncu Beril Pozam "Suna" karakteri ile adından söz ettiriyor. Pozam'ın sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre Beril Pozam ile Erdem Kaynarca önceki yaz Sığacık‘ta çekilen “Ada Masalı” dizisinde yakınlaşmış ve bu arkadaşlık zaman içinde aşka dönüşmüştü. Son olarak Ay Yapım‘ın Academy Day gecesine beraber katılan ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Beril Pozam, Erdem Kayarca‘yı sosyal medyadan takip ederken, Kaynarca ise Pozam’ı takipten çıktı. Beril Pozam, daha önce “Afili Aşk” dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzunel’le uzun süre beraberlik yaşamıştı.