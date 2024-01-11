Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam ile Pelin'i Buçe Buse Kahraman'dan spor pozu

Star TV'de cuma akşamları izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisinde Suna'yı canlandıran Beril Pozam ve dizinin Pelin'i Buçe Buse Kahramanın yıldızları hiç barışmıyor. Dizide Seyran'ın ablası Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"PARALEL EVRENDE SUNA VE PELİN SPORDA"

Yalı Çapkını oyuncuları Beril Pozam ile Buçe Buse Kahraman'dan spor pozu geldi. Dizide yıldızları barışmayan iki karakteri canlandıran ikiliden Pozam, paylaşımına "Paralel evrende Suna ve Pelin sporda" notunu düştü.

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını, 53. bölümü ile 12 Ocak Cuma 20.00’de Star’da ekrana gelecek.

12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu şöyle;

Ferit'in kurduğu tuzağa düşen Seyran yaşananlara üzülüp öfkelense de kendi hayatı için aldığı kararların arkasında durması gerektiğini daha iyi fark eder.

Halis Ağa ise soyadlarını temize çıkarmak için büyük bir adım atan Ferit ile gurur duyar.

Dedesinin desteğini yeniden kazanan Ferit kendi markasını oluşturmak için çalışmalara başlarken, hayal ettiklerine ulaşmak için sıra dışı bir hamle hazırlığına girişir. Fakat işler umduğundan daha farklı ilerler.

Kendi hayatı için çabalayan Seyran, gündem olan açıklamalardan dolayı tepkilerle karşılaşsa da, hiç beklemediği kişilerden gördüğü destekle mutlu olur.

Seyran'a yapılan haksızlıkların acısını ve bildiği gerçeklerin yükünü taşımakta zorlanan Şefika ise Gülgün ve Seyran'la Halis Ağa'ya dair şok etkisi yaratacak çok önemli gerçekleri paylaşır.