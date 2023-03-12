Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den yeni kare

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, dizide Ferit Korhan'ı canlandıran Mert Ramazan Demir ile objektif karşısına geçti.

"YALI ÇAPKINI GÜNÜ"

Ünlü oyuncu, partneriyle pozuna "Yalı Çapkını günü" notunu düştü. Mert Ramazan Demir de aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fuat ve Asuman’ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran’ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran’ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün’le konuşmaya gelir.

Ferit’in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat’ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.