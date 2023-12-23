Yalı Çapkını'nına Şevval Sam'dan set ziyareti: Gelinimle tanışın

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi Cuma günleri büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Diziye yeni sezonda Halis Ağa'nın Londra'daki kızı Nükhet'i ve torununu yalıya çağırmasıyla dahil olan Taro Emir Tekin, "Kaya" karakterine hayat veriyor.

Şevval Sam'dan set ziyareti

Kaya karakteri ile Yalı Çapkını'na dahil olan Tarık Emir Tekin başarılı oyunculuk performansı ile beğeni topladı. Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin'i sette ziyaret etti.

Oğlunun karavandaki hazırlık sürecini takipçileriyle paylaşan Şevval Sam, "Yoğunluktan anca gelebildim" dedi.

"Gelinimle tanışın"

Ünlü isim, ardından dizide Kaya ile evlenen Suna'yı canlandıran Beril Pozam'ı da ziyaret etti. Sam, videoda "Gelinimle tanışın, düğüne çağırmadılar beni. Artık bir Türk kahvesini içeceğim barışacağız" dedi.