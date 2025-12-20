'Yan Yana' filmiyle dikkat çeken Feyyaz Yiğit baba oldu

Gibi'den, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi işlere uzanan yolculuğunda her seferinde başka bir repliğini ezbere bildiğimiz Feyyaz Yiğit, özel hayatını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden...

FEYYAZ YİĞİT BABA OLDU

2018'de reklamcı Sedef İnanç ile hayatını birleştiren Feyyaz Yiğit baba oldu.

CİNSİYETİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin bebeklerinin cinsiyeti henüz bilinmiyor.

FEYYAZ YİĞİT KİMDİR?

Türk oyuncu, yazar ve müzisyen Feyyaz Yiğit, 1 Temmuz 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim eğitimi aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik eğitimi ile sanatsal birikimini güçlendirdi. Kariyerine Okan Bayülgen’in Disko Kralı programında içerik ekibi üyesi olarak başladı, ardından “Feyyaz” dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Son yıllarda Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Exxen’de Gibi dizisi ve Haluk Bilginer ile Yan Yana filmi gibi projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini pekiştirdi. Yaratıcı yönü ve müzikle iç içe geçen yaşam tarzı, onu Türkiye’deki sanat çevrelerinde öne çıkarıyor.

Feyyaz Yiğit’in Ailesi

Abisi: Kamuoyuna açık bir bilgi bulunmamaktadır. Abisi hakkında biyografik kaynaklarda detay paylaşılmamıştır.

Babası: Hayat felsefesini ve mizah anlayışını etkileyen sözleriyle öne çıkmıştır.

Feyyaz Yiğit, ailesiyle ilgili detayları genellikle özel hayatına saklayarak, iş ve sanat hayatına odaklanmayı tercih ediyor.

Kariyer ve Sanat Hayatı

Meslek: Oyuncu, yazar, müzisyen

Öne Çıkan Projeler: Gibi dizisi, Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Yan Yana filmi

Eğitim: Resim ve grafik eğitimi ile sanatsal altyapı

Kariyer Başlangıcı: Okan Bayülgen’in Disko Kralı programı içerik ekibi