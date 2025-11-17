'Yan Yana’ filmiyle dikkat çeken Feyyaz Yiğit: Şansım yaver gitti
Şimdilerde Usta oyuncu Haluk Bilginer'le 'Yan Yana' filmi vizyonda olan Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu ve kariyer başarısı üzerine yaptığı dürüst yorumlarla gündeme damgasını vurdu.
Feyyaz Yiğit ile usta oyuncu Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' filmi vizyona girdi.
'YAN YANA' FİLMİ OYUNCU KADROSU
Gişe rekorları kıran Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldığı ‘Yan Yana’nın yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Yayınlanan fragmanlarıyla şimdiden heyecanla beklenen filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yer alırken onlara Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam eşlik ediyor.
Feyyaz Yiğit, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. . Yiğit, günümüzde sıkça duyulan "Çok çalışırsan başarırsın" söylemine karşı çıkarak izleyicilere gerçekçi bir bakış açısı sundu.
Feyyaz Yiğit, "En sevmediğim şeydir; 'Yeterince çalışırsanız başarırsınız'. Yeterinden fazla çalışsanız da başaramayabilirsiniz. Bir sürü insan çalışıyor ve kazanamıyor. Benim şansım yaver gitti" dedi.