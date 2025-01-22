Yangın faciasının ardından kayak yapanlara Şahan Gökbakar'dan tepki: "Siz nasıl insansınız?"

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki otel yangında yaşamını yitiren 76 canına ağlıyor. Otel yangını çalışmaların devam ettiği sırada bazı tatilcilerin kayak yapması tepkilere neden oldu.

Sanatçı Şahan Gökbakar da otelin yakınındaki kayak merkezinde tatillerine devam edenlere sert tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan, siz nasıl insansınız!"