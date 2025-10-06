Anasayfa Magazin 'Yaprak Dökümü'nün 'Ali Rıza Bey'i Halil Ergün dört katlı, boğaz manzaralı evinin kapılarını ilk kez açtı
Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı, izleyicileri Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının efsane isimlerinden birinin evine konuk ederek zamanda nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Programın bu haftaki durağı, Yaprak Dökümü'nün unutulmaz Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün evi oldu. Ergün'ün İstanbul'daki evi, hem konumu hem de iç mekan tasarımıyla dikkat çekti.
Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı, Türk sinemasının efsane ismi ve "Yaprak Dökümü"ndeki Ali Rıza karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün'ün dört katlı deniz manzaralı villasının kapılarını açtı.
Ergün’ün evi, sanat tutkusunu ve klasik zarafetini yansıtan bir yaşam alanı sunuyor.
Resme oldukça düşkün olan Halil Ergün’ün evi, adeta bir sanat galerisini andırıyor.
Krem tonlarının hakim olduğu salonda, duvarların tamamı tablolarla kaplı. Ünlü isim, bu tablolarla uyumlu olarak dekorasyonda klasik ve zarif bir tarzı tercih etmiş.