Yargı dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aday oldu

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı, Kanal D’nin Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Yargı', uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yargı, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde yarışacak

Dizi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Telenovela' dalında dünya çapında yarışacak 4 diziden biri oldu.

20 ülkeden 56 yapım, 14 kategoride kendisine yer bulurken bunların arasında "Yargı" dizisi de yer aldı. 3'üncü sezonu ile ekranlarda yer alan dizi, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den aday olan tek dizi oldu.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alıyor.

"İzleyicimize teşekkürler"

Ay Yapım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dizimiz, tüm dünyadan dört projenin seçildiği Telenovela kategorisinde En İyi Dizi adayı oldu! İzleyicilerimize teşekkürler ve tüm ekibe tebrikler…” ifadelerini kullandı.