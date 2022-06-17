Yargı dizisinde şoke eden ayrılık! Yargı'nın 'Neva'sı diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar , Uğur Arslan ve Başak Gümülcinelioğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı Yargı dizisi bu sezonun iddialı yapımları arasına olmayı kısa sürede başardı. Dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazarken yönetmenliğini Ali Bilgin yapıyor. Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı rekortmen dizisi “Yargı” 34. bölümde sezon finali yapmıştı. Dizi sezon arasındayken ayrılık haberleri gelmeye başladı.

YARGI'NIN NEVASI DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in ise yönettiği ‘Yargı’da yeni yayın dönemi öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrolünü oynadığı dizinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu diziye veda ediyor. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncu yeni dizi görüşmelerine başladı.

YARGININ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Çınar’ın (Arda Anarat) masumiyetinin kanıtlandığı ve Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Ceylin’in (Pınar Deniz) göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenlere büyük bir şok yaşattı. Sorgu sahnesinde Ceylin’in Ilgaz’ı öldürmekle suçlanması ‘Yargı’ hayranlarını birçok yanıtsız soruyla baş başa bıraktı.