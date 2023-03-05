Yargı dizisinden final öncesi bir ayrılık yaşanacak

Eylül 2021'de yayınlanmaya başlayan, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde yer aldığı "Yargı" dizisinin final yapması planlanıyor. Diziden tek tek ayrılık haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Yargı dizisinden Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan ayrılmıştı.

SAVCI PARS DİZİYE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; reyting rekortmeni dizinin performansıyla büyük beğeni toplayan savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak’ı projeye veda edecek. Öte bu haftaki yeni bölümün ilk tanıtımda Defne’yi bir türlü bulamayan ve zamanı daralan Ilgaz acıdan çıldırırken, diğer taraftan Ceylin’le boşanma davasında neler olacağı ise büyük merak konusu oluyor.

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne olayı üzerine bir de Ceylin ve Ilgaz'ın boşanma davası iki aşığı yıpratıyor!

Kardeşini bulamayan Ilgaz adeta çılgına döner. Zor günler geçiren Ilgaz, Ceylin ile resmen boşanma yolunda sona gelir. Yekta'nın oğlu Ömer ise, Ceylin'e karşı derin hisler beslemeye başlar. Ilgaz'ın kafasının karışık olduğunu gören Pars, onu davadan alır.