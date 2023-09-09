"Yargı" dizisine genç Savcı Efe geliyor

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ay Yapım‘ın dizisi Yargı'nın 3. sezon çekimlerine bugün başladı. Şükran Ovalı ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimlerin veda ettiği diziye taze kan geldi.

Savcı Efe geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Tozlu Yaka” dizisinde beğeni toplayan genç oyuncu Ulvi Kahyaoğlu, Yargı kadrosuna dahil oldu.

Genç bir savcı olan Efe karakterini canlandıracak olan Kahyaoğlu, zaman atlamasının yaşanacağı diziye yeni bir soluk getirecek.

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’nın sete çıkma tarihi eylül ayının başı olarak belirlendi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi bugün sete çıktı. Dizinin eylülün 2. haftasında yayınlanması bekleniyor. Ayrıca dizide zaman atlaması olacak.