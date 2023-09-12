Yargı dizisine sürpriz transfer!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun üstlendiği Yargı dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Stok bölüm olması için 64 ve 65'inci bölümleri iç içe çekilen dizinin kadrosuna bir isim daha dahil oldu.

CAN ROLÜNÜ OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna son olarak ödüllü oyuncu Ferit Kaya katıldı. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Kaya, Yargı'da "Can" rolünü canlandıracak. Yeni sezonu merakla beklenen dizide 5 yıllık bir zaman atlamasının yaşanacağı konuşuluyor.