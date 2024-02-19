‘Yargı’ dizisinin son bölümünde neler oldu? Ilgaz ve İclal Savcı'nın geçmişinde ne var?

Ilgaz’la aralarındaki gerginlikten daralan Ceylin akşam evde Ilgaz’ın karşısına geçip Fırat’a karşı içinde en ufak bir yarım kalmışlık hissi olmadığını söyledi ve Ilgaz’a bu tavırlarının altında farklı bir sebep mi var diye sordu. Adliyeye yeni gelen Savcı İclal’in talimatıyla sabaha karşı Merdan Kadir’in cinayeti şüphesiyle gözaltına alındı. Talimatı veren Savcı İclal’in Ilgaz’ın eskiden doğuda beraber çalıştığı biri olduğunu öğrenen Ceylin, Ilgaz’a tanışıklıklarının boyutunu sordu. Ilgaz’la beraber emniyete giden Ceylin sorgu odasına girip İclal Savcı ile tanıştığı esnada İclal Savcı tarafından terslendi.