‘Yargı’ dizisinin son bölümünde neler oldu? Ilgaz ve İclal Savcı'nın geçmişinde ne var?
Pazar akşamları Kanal D'de izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Yargı' dizisi, bir kez daha izleyiciyi heyecanlandırdı. ‘Yargı’, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde gecenin en çok izlenen dizisi oldu. Peki ‘Yargı’ dizisinin son bölümünde neler oldu?
‘Yargı’ dün gece 83. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. Adliyeye yeni gelen İclal Savcı ile yeni gelişmelerin yaşandığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi. ‘Yargı’, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde gecenin en çok izlenen dizisi oldu.
Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi dün gece 83. bölümüyle ekranlara geldi. 3 sezondur Kanal D’de Pazar günlerinin vazgeçilmezi haline gelen dizi #Yargı, #Ilgaz ve #Çınar etiketleriyle gece boyu sosyal medya listelerinde yer aldı.
‘Yargı’ dizisinin son bölümünde neler oldu?
Cennet’in oğlu Yiğit’in öldürülmesiyle ilgili aile ve aynı apartmanda yaşayan bakkalın ifadesi alınırken Yiğit’in bakkalın oğlu olduğu ortaya çıktı. Veterinerin duvarını kırarak Kadir’in sakladığı paraları bulan Osman ve Merdan paralarla eve gitti. Çınar Kadir’in ölmesinde dernektekilerin parmağı olduğunu öğrenmesiyle oradan ayrılmak istese de oradakiler borcunu ödemeden bunun gerçekleşemeyeceğini söyleyip tehdit ettiler. Yiğit’in cinayetiyle ilgili bir gizli tanık olduğu ortaya çıktı.
Ilgaz’la aralarındaki gerginlikten daralan Ceylin akşam evde Ilgaz’ın karşısına geçip Fırat’a karşı içinde en ufak bir yarım kalmışlık hissi olmadığını söyledi ve Ilgaz’a bu tavırlarının altında farklı bir sebep mi var diye sordu. Adliyeye yeni gelen Savcı İclal’in talimatıyla sabaha karşı Merdan Kadir’in cinayeti şüphesiyle gözaltına alındı. Talimatı veren Savcı İclal’in Ilgaz’ın eskiden doğuda beraber çalıştığı biri olduğunu öğrenen Ceylin, Ilgaz’a tanışıklıklarının boyutunu sordu. Ilgaz’la beraber emniyete giden Ceylin sorgu odasına girip İclal Savcı ile tanıştığı esnada İclal Savcı tarafından terslendi.