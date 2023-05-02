Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Yargı’, yeni sezonda da ekranda olmaya devam edecek. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünü paylaştığı proje, önümüzdeki yıl üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

'Yargı'dan yeni sezon müjdesi

Yapımın senaristi Sema Ergenekon, Twitter’dan, “Üçüncü sezon” diye yazarak, müjdeyi verdi. Yazarın attığı tweet, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sezon finali yapacak

Dizi, sezon finali bölümüyle 7 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrol oynadığı dizinin 63. bölüm finalinden tanıtım yayınlandı.

Yeni bölümde neler olacak?

Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanında Ceylin ve Ilgaz’ın evlenme kararı herkesi sevindirirken, cenazeyle ağlatmayı başardı.

Ilgaz, son bölümde sırtından vurulmuştu. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Ilgaz’ın fragmanda cenazesi ekranlara damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı…