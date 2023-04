Yasak Elma dizisinde peş peşe 2 ayrılık

Yasak Elma kısa bir süre sonra final yaparak ekranlara veda edecek. 6 sezondur FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma’nın yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu otururken, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür yapıyor.

Emre Kızılırmak diziden ayrılıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisi televizyon dizi tarihine çok özel bir proje olarak adını yazdırmayı başardı. Altı sezondur seyirciyi ekran başına toplayan duayen yapımcı Fatih Aksoy’un yapımcılığını üstlendiği dizi, 8 bölüm sonra final yapacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”da yine entrika üstüne üstüne yaşanacak. Finale haftalar kala kimlerin ölüp kimlerin kalacağı merak konusu…

Dizinin Handan’ı Şebnem Dönmez’in final öncesi projeden ayrılacağı gündeme gelmişti ancak kulislerden sızan bilgilere göre her an her şeyin olabileceği bol sürprizli diziden yakın zamanda ayrılacak isim Selim Avcıoğlu’na hayat veren Emre Kızılırmak olacak.

Elif Yılmaz da diziye veda edenler arasında

Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu akşam 170. bölümü yayınlanacak olan dizide Julia’nın (Nehir Erdoğan) asistanı Tuğçe’ye hayat veren Elif Yılmaz diziye veda edecek. Başarılı performansıyla dikkat çeken Yılmaz, ekibe 171. bölümde veda edecek.

Son bölümde neler oldu?

Yıldız, Julia ve Doğan’ın ilişkisini bitirmeye kararlıdır ve Doğan’a şartlarını söyler. Doğan ne kadar uğraşsa da Yıldız’ı vazgeçiremeyeceğini anlayarak bir karar verir. Handan geri dönmüş ve Selim’i bitirmek için harekete geçmiştir. Ancak Selim’in kimsenin bilmediği bir müttefiki olacaktır.