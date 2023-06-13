Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam yeni aşka yelken açtı
Şevval Sam, 6 sezon devam eden “Yasak Elma” dizisinin final yapmasının peşinden müzik çalışmalarına devam ediyor. Yasak Elma dizisindeki "Ender" rolüyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam yeni bir aşka yelken açtı.
Şevval Sam, 6 sezon süren “Yasak Elma” dizisinin final yapmasının ardından müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Ünlü müzisyen ve oyuncu Şevval Sam'ın bu aralar yeni bir aşka yelken açtığı da konuşuluyor.
YASAK ELMA'NIN VEDA YEMEĞİNE BİRLİKTE KATILDILAR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu‘na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçen günlerde “Yasak Elma” dizisinin Esma Sultan Yalısı‘ndaki veda partisinde de sevgilisine eşlik etti.