Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam yeni aşka yelken açtı

Şevval Sam, 6 sezon süren “Yasak Elma” dizisinin final yapmasının ardından müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Ünlü müzisyen ve oyuncu Şevval Sam'ın bu aralar yeni bir aşka yelken açtığı da konuşuluyor.

YASAK ELMA'NIN VEDA YEMEĞİNE BİRLİKTE KATILDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu‘na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçen günlerde “Yasak Elma” dizisinin Esma Sultan Yalısı‘ndaki veda partisinde de sevgilisine eşlik etti.