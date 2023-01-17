Yasak Elma'ya yeni bir isim daha dahil oluyor

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma diziye yeni katılan oyuncularıyla dikkat çekiyor. Yavaş yavaş sona gelinen diziye son olarak, Nehir Erdoğan dahil oldu. Erdoğan, Julia karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği Medyapım imzalı dizinin 163. bölümünde de ekibe Aslan karakteri dahil oluyor.

Yasak Elma'ya yeni oyuncu

Diziye katılacak yeni oyuncuyu ise Gazeteci ve TV100 Magazin Müdürü Birsen Altıuntaş duyurdu.

Altuntaş kendi sitesi ve Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yasak Elma dizisi ekibe yeni katılan oyuncularıyla dikkat çekiyor. Diziye son olarak Julia karakteriyle Nehir Erdoğan bomba gibi bir giriş yapmıştı. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği Medyapım imzalı dizinin 163.bölümünde de ekibe Aslan karakteri dahil oluyor. Üniversite öğrencisi olan Aslan’ı Sarp İkiler canlandıracak. Sarp, Julia’nın destek verdiği bir öğrenci olarak Yasak Elma’ya renk katacak ve sürpriz bir hikayesi olacak."