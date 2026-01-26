Yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı! Timur Savcı’nın ismi Teşkilat’ın jeneriğinden çıkarıldı

Teşkilat dizisinin 163. bölümüyle birlikte jenerikte radikal değişim yaşandı. TRT 1 ekranlarında tam altı sezondur her bölümün başında, yönetmen isminden hemen önce yer alan yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ile Tims&B şirketinin isimleri, son haftalarda yayınlanan bölümlerde bir anda silindi.

Kulislerden sızan ve Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından doğrulanan bilgilere göre, Teşkilat dizisi artık 6 yıldır bağlı olduğu TimsBi (Tims&B) şirketi yerine, Double Click adındaki yeni bir yapım şirketi üzerinden yürütülmeye başlanacak.

Bu ani kararın ardında yatan asıl nedenin ise Timur Savcı’nın İstanbul merkezli bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınması ve ardından yapılan Adli Tıp incelemelerinde yasaklı madde testinin pozitif çıkması olduğu düşünülüyor.