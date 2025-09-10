Yasemin Allen'dan yeni tatil pozları! Doğal güzelliği ile beğeni topladı
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Tatilinden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Allen, doğal güzelliği ve enerjik tarzıyla büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncunun keyifli anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu’nun kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bir süredir ABD'de tatil yapan ve sosyal medyayı aktif kullanan Allen, yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 36 yaşındaki oyuncu, "Termal" notuyla yaptığı paylaşımla kısa sürede gündem oldu.
Doğal güzelliği ve fit fiziğiyle beğeni toplayan Allen'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri, ünlü oyuncuya "Ve tanrı kadını yarattı", "Her daim güzel", "Peri gibi!" gibi iltifatlarda bulundu.
Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Kay Allen'ın kariyerinin başlangıcına dair yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı.