Yasemin Allen’ın sırt dekolteli stili takipçilerinden tam not aldı
Pazar akşamı 50. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Allen, ödül gecesinde ön tarafı tamamen kapalı olan sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti.
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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece Zorlu Performans Sanatları Merkezinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
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Törende konuklar şıklıklarıyla göz kamaştırdı. O isimlerden birisi de Yasemin Allen’dı.
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Ödül gecesinde boy gösteren Allen, ön tarafı tamamen kapalı olan sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti.
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Törenden önce fotoğraf çektiren ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.