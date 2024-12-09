Yasemin Allen’ın sırt dekolteli stili takipçilerinden tam not aldı

Pazar akşamı 50. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Allen, ödül gecesinde ön tarafı tamamen kapalı olan sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti.

Elele Online

Elele Online
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Yasemin Allen’ın sırt dekolteli stili takipçilerinden tam not aldı - Resim : 1

50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece Zorlu Performans Sanatları Merkezinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

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Yasemin Allen’ın sırt dekolteli stili takipçilerinden tam not aldı - Resim : 2

Törende konuklar şıklıklarıyla göz kamaştırdı. O isimlerden birisi de Yasemin Allen’dı.

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Yasemin Allen’ın sırt dekolteli stili takipçilerinden tam not aldı - Resim : 3

Ödül gecesinde boy gösteren Allen, ön tarafı tamamen kapalı olan sırt dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti. 

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Yasemin Allen’ın sırt dekolteli stili takipçilerinden tam not aldı - Resim : 4

Törenden önce fotoğraf çektiren ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 