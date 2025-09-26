Yasemin Ergene'den yeni pozlar! Şıklığı ve güzelliğiyle beğeni topladı
Sosyetenin ve sanat camiasının yakından tanıdığı isimlerden Yasemin Ergene, iş insanı İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda resmen sonlandırdı. Boşanmanın ardından sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımında şıklığı ve güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran oyuncu Yasemin Ergene, mesleğini bıraktıktan sonra kullandığı soyadını değiştirerek dikkatleri üzerine çekti.
Doktorlar ve Aşk Oyunu gibi dizilerle tanınan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, boşanma kararını sosyal medya hesabından duyururken, çıkan iddialara karşın "İhanet ve aldatma yok" notunu düşerek ayrılığın nedenine açıklık getirmişti.
İki çocuklu çiftin boşanması magazin gündemine otururken, 40 yaşındaki ünlü isim ekranlara ara verdiği dönemde dahi şıklığıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımında şıklığıyla göz kamaştırdı.