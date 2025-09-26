Yasemin Ergene'den yeni pozlar! Şıklığı ve güzelliğiyle beğeni topladı

Doktorlar ve Aşk Oyunu gibi dizilerle tanınan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, boşanma kararını sosyal medya hesabından duyururken, çıkan iddialara karşın "İhanet ve aldatma yok" notunu düşerek ayrılığın nedenine açıklık getirmişti.