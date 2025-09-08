Yasemin Ergene’nin boşandıktan sonraki yeni evi
Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. İki kızıyla birlikte Sarıyer'deki Boğaz manzaralı eski evine veda eden Ergene, yeni yuvasını Beykoz'daki lüks bir siteden seçti.
2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuk kariyerini bırakan ve Yasemin Özilhan olarak yeni bir hayata adım atan ünlü isim, son dönemde yine boşanma söylentileriyle gündeme gelmişti.
Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini tek celselik davada sonlandırdı.
Yasemin Ergene, boşanmayla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir.
Son günlerde basında yer alan "ihanet" ve "aldatma" içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim.
İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz."
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.
Günaydın’dan Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, boşanmanın ardından Ergene, Beykoz’da aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin TL) kira bedeliyle lüks bir villa kiraladı. İddiaya göre villanın kirasını ise eski eşi İzzet Özilhan karşılayacak.