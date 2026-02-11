Yasemin Ergene'nin leopar stilleri: Yeni karelerine beğeni yağdı
Doktorlar dizisindeki "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, boşanma sonrası kurduğu yeni düzeni ve stil paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ergene, son paylaşımlarında leopar desenli parçaları ön plana çıkardığı stillerini takipçilerinin beğenisine sundu.
İş dünyasının tanınan isimlerinden İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini Eylül 2025’te tek celsede sonlandıran Yasemin Ergene, boşanma sonrası kurduğu yeni düzeni ve stil paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Doktorlar dizisindeki "Ela" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim, boşanmanın ardından soyadını yeniden "Ergene" olarak güncelleyerek hayatında yeni bir sayfa açmıştı.
Son dönemde hem fit görünümü hem de lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Ergene'nin sosyal medyadaki son hamlesi ise leopar modası oldu.
Moda ikonu kimliğiyle tanınan Yasemin Ergene, son paylaşımlarında leopar desenli parçaları ön plana çıkardığı stillerini takipçilerinin beğenisine sundu. Leopara olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi:
"Zarafetin ta kendisi!"
"Leopar bir insana ancak bu kadar yakışabilir."
"Seni ekranlarda ve böyle iddialı kombinlerle görmeyi çok özledik."