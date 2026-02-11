Yasemin Ergene'nin leopar stilleri: Yeni karelerine beğeni yağdı

Moda ikonu kimliğiyle tanınan Yasemin Ergene, son paylaşımlarında leopar desenli parçaları ön plana çıkardığı stillerini takipçilerinin beğenisine sundu. Leopara olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi:

"Zarafetin ta kendisi!"

"Leopar bir insana ancak bu kadar yakışabilir."

"Seni ekranlarda ve böyle iddialı kombinlerle görmeyi çok özledik."